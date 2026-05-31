„Bin noch nicht fertig“: Hütter zurück in Frankfurt

Adi Hütter startet in eine zweite Amtszeit bei Eintracht Frankfurt. Wie der Bundesliga-Achte mitteilt, hat der 56-jährige Österreicher einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

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Hütter trainierte Frankfurt bereits von 2018 bis 2021, verließ die Hessen damals jedoch, um bei Borussia Mönchengladbach anzuheuern. Über die Zwischenstation AS Monaco kehrt der Österreicher nun zur Eintracht zurück.

Adi Hütter wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt 🦅



Der 56-jährige Österreicher übernimmt zum 1. Juli 2026 das Amt des Cheftrainers bei Eintracht Frankfurt. Hütter hat einen Vertrag bis 30. Juni 2029 unterschrieben.#SGE pic.twitter.com/bSFncMXWYx — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 31, 2026

Sportvorstand Markus Krösche freut sich: „Adi Hütter steht für mutigen Offensivfußball, Klarheit und Disziplin. Er hat bei seinen Stationen gezeigt, dass er temporeichen Umschaltfußball mit Ballbesitz vereinen kann.“

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Trifft Eintracht Frankfurt mit der Trainer-Rückkehr von Adi Hütter eine gute Wahl? Ja, er hat es schon bewiesen Nein, die Geschichte ist auserzählt Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Hütter selbst lässt sich zitieren: „Für mich ist es etwas ganz Besonderes und emotional, wieder Trainer der Eintracht zu sein. Die Zeit, die wir gemeinsam in Frankfurt hatten, hat mich geprägt und habe ich nie vergessen. Rückblickend hatte ich immer das Gefühl, noch nicht fertig zu sein.“