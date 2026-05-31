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Offiziell Bundesliga

„Bin noch nicht fertig“: Hütter zurück in Frankfurt

Fünf Jahre nach seinem Abschied kehrt Adi Hütter zu Eintracht Frankfurt zurück. Der Trainer folgt auf Albert Riera.

von Lukas Hörster
1 min.
Adi Hütter grübelt @Maxppp

Adi Hütter startet in eine zweite Amtszeit bei Eintracht Frankfurt. Wie der Bundesliga-Achte mitteilt, hat der 56-jährige Österreicher einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

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Hütter trainierte Frankfurt bereits von 2018 bis 2021, verließ die Hessen damals jedoch, um bei Borussia Mönchengladbach anzuheuern. Über die Zwischenstation AS Monaco kehrt der Österreicher nun zur Eintracht zurück.

Sportvorstand Markus Krösche freut sich: „Adi Hütter steht für mutigen Offensivfußball, Klarheit und Disziplin. Er hat bei seinen Stationen gezeigt, dass er temporeichen Umschaltfußball mit Ballbesitz vereinen kann.“

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Trifft Eintracht Frankfurt mit der Trainer-Rückkehr von Adi Hütter eine gute Wahl?
- Ende in 11h
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Hütter selbst lässt sich zitieren: „Für mich ist es etwas ganz Besonderes und emotional, wieder Trainer der Eintracht zu sein. Die Zeit, die wir gemeinsam in Frankfurt hatten, hat mich geprägt und habe ich nie vergessen. Rückblickend hatte ich immer das Gefühl, noch nicht fertig zu sein.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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