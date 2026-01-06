Wechselwilliger Bitshiabu zur Bundesliga-Konkurrenz?

Auch wenn die Bezeichnung als Bayern-Verfolger angesichts des großen Punktabstands eher nicht angebracht ist, können Bayer Leverkusen und RB Leipzig mit der gegenwärtigen Bundesligasaison sehr zufrieden sein. Beide Klubs haben einen großen Kaderumbruch und einen respektive zwei Trainerwechsel hinter sich. Trotzdem verliefen die ersten 15 Spieltage sportlich im Großen und Ganzen ziemlich positiv.

Beide Klubs liegen in direkter Konkurrenz punktgleich auf den Champions League-Rängen drei und vier. Umso überraschender ist es, dass Bayer Leverkusen offenbar mit dem Gedanken spielt, ein spannendes Leipziger Talent zu verpflichten. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, erwägt Bayer aktuell ein Angebot für El Chadaille Bitshiabu zu unterbreiten. Dieses soll eine Leihe mit Kaufoption beinhalten.

Breit gestreutes Interesse

Der 20-jährige Innenverteidiger war im Sommer 2023 für 15 Millionen Euro Ablöse von Paris St. Germain zu den Sachsen gewechselt und fällt noch immer in die Kategorie absolutes Toptalent. Doch bei RB kommt der 1,96 Meter große Hüne aktuell kaum zum Zug. In der laufenden Saison stehen für den Linksfuß wettbewerbsübergreifend erst fünf Einsätze zu Buche.

Es ist fraglich, ob Leipzig Bitshiabu abgeben möchte, zuletzt schloss der Klub einen Verkauf zuletzt so gut wie aus. Auch Leeds United und West Ham United beschäftigten sich mit einem Transfer. Eine Leihe ohne Kaufoption könnte jedoch für die Entwicklung des Defensivspielers Sinn ergeben.

Optionen dafür gibt es laut ‚L’Équipe‘ definitiv. Die AS Monaco und Olympique Lyon erwägen ein Leihabgebot bis Saisonende. Auch Manchester United soll Bitshiabu auf dem Zettel haben.