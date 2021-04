PSG-Talent Mbuyi-Muamba in die Bundesliga

Hubert Mbuyi-Muamba sieht seine sportliche Zukunft in Deutschland. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, wird das Eigengewächs von Paris St. Germain zur kommenden Saison in die Bundesliga wechseln. Zu welchem Klub es den 18-jährigen Innenverteidiger zieht ist noch unklar.

Der Franzose, der am heutigen Donnerstag volljährig geworden ist, war 2017 in die Jugendabteilung von PSG gewechselt. Mbuyi-Muambas Vertrag läuft im Sommer aus, eine Verlängerung lehnte er ab. Da der 18-Jährige bei PSG nicht mit der ersten Mannschaft trainieren darf und nach wie vor auf sein Profidebüt wartet, zweifelt er an seiner Perspektive beim Scheichklub.