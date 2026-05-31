Trainersuche: Arminias „heiße Spur“

Arminia Bielefeld könnte sich auf der Suche nach einem neuen Trainer erneut beim Ortsnachbarn SC Verl bedienen. Laut dem ‚kicker‘ führt eine heiße Spur zu Tobias Strobl. Der 38-Jährige hatte erst vor einem Jahr beim Drittligisten übernommen und den Verein auf Platz sechs geführt.

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Strobl soll bei der Arminia zum engeren Kandidatenkreis gehören. Schon Mitch Kniat, dessen Abschied die Ostwestfalen kürzlich überraschend verkündeten, hatte der DSC im Sommer 2023 aus Verl losgeeist.