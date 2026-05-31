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2. Bundesliga

Trainersuche: Arminias „heiße Spur“

von David Hamza - Quelle: kicker
Tobias Strobl trägt eine Jacke @Maxppp

Arminia Bielefeld könnte sich auf der Suche nach einem neuen Trainer erneut beim Ortsnachbarn SC Verl bedienen. Laut dem ‚kicker‘ führt eine heiße Spur zu Tobias Strobl. Der 38-Jährige hatte erst vor einem Jahr beim Drittligisten übernommen und den Verein auf Platz sechs geführt.

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Strobl soll bei der Arminia zum engeren Kandidatenkreis gehören. Schon Mitch Kniat, dessen Abschied die Ostwestfalen kürzlich überraschend verkündeten, hatte der DSC im Sommer 2023 aus Verl losgeeist.

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