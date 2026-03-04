Menü Suche
Fortuna: Neue Mislintat-Kritik wegen Ljubicic

von Remo Schatz - Quelle: Bild
Marin Ljubicic im Trikot von Union Berlin @Maxppp

Wegen der Winter-Leihe von Marin Ljubicic (24), der zunächst mit einer Oberschenkelverletzung fast einen ganzen Monat aussetzen musste, musste sich Sven Mislintat bereits unbequemen Fragen stellen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, könnte die Kritik an der Leihe nun weiter zunehmen. Demnach zahlt Fortuna Düsseldorf für das Gesamtpaket bestehend aus Gehalt und Leihgebühr stolze 500.000 Euro.

Am vergangenen Freitag feierte Ljubicic sein Fortuna-Debüt, blieb beim 2:1-Sieg gegen den VfL Bochum aber sehr blass. Zehn Spiele hat die Leihgabe von Union Berlin noch Zeit, die für den Zweitligisten horrenden Ausgaben zu rechtfertigen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Bundesliga
2. Bundesliga
Düsseldorf
Union Berlin
Marin Ljubičić

