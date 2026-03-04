Fortuna: Neue Mislintat-Kritik wegen Ljubicic

Wegen der Winter-Leihe von Marin Ljubicic (24), der zunächst mit einer Oberschenkelverletzung fast einen ganzen Monat aussetzen musste, musste sich Sven Mislintat bereits unbequemen Fragen stellen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, könnte die Kritik an der Leihe nun weiter zunehmen. Demnach zahlt Fortuna Düsseldorf für das Gesamtpaket bestehend aus Gehalt und Leihgebühr stolze 500.000 Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am vergangenen Freitag feierte Ljubicic sein Fortuna-Debüt, blieb beim 2:1-Sieg gegen den VfL Bochum aber sehr blass. Zehn Spiele hat die Leihgabe von Union Berlin noch Zeit, die für den Zweitligisten horrenden Ausgaben zu rechtfertigen.