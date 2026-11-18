Der FC Bayern ist bei den Vertragsverlängerungen von Alphonso Davies (26) und Jamal Musiala (23) Kompromisse eingegangen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, haben sich beide Spieler eine spezielle Klausel für den Verletzungsfall einbauen lassen. Bei Musiala werde im Falle einer Verletzung das Gehalt noch sechs Monate übernommen, bei Davies immerhin noch drei bis vier.

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Musiala verdient bis zu 25 Millionen Euro im Jahr, Davies zählt mit 20 Millionen ebenfalls zu den Spitzenverdienern. Bei einem Ausfall von mehr als sechs Wochen übernimmt in Deutschland im Normalfall die Krankenkasse, die allerdings einen wesentlich geringeren Betrag an die Spieler auszahlt. Zuletzt hatte Uli Hoeneß einen Gehaltsverzicht von Musiala ins Spiel gebracht und damit für Empörung gesorgt.