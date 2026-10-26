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Serie A

Saftige Strafe für Allegri

von Dominik Sandler
Massimiliano Allegri coacht Juventus Turin @Maxppp
Neapel 3-3 Rom

Die SSC Neapel muss in den kommenden Spielen auf Cheftrainer Massimiliano Allegri verzichten. Der Italiener wurde nach seinem Platzverweis am Wochenende gegen die AS Rom (3:3) für zwei Spiele gesperrt. Zudem muss der 59-Jährige eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro zahlen.

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Gli Azzurri kündigte bereits an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Der Cheftrainer von Napoli hatte nach dem Ausgleich von Leonardo Balerdi (27) kurz vor Schluss die Nerven verloren. Für seinen Wutausbruch wurde er in der 90. Spielminute mit der Roten Karte auf die Tribüne geschickt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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