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UEFA Champions League

Wegen Trauerfall: Kimmich fällt aus

von Remo Schatz - Quelle: fcbayern.de
1 min.
Joshua Kimmich fällt für die kommende Champions League-Partie gegen den FC Arsenal aus @Maxppp
FC Bayern Arsenal

Der FC Bayern muss im Champions League-Topspiel gegen den FC Arsenal am heutigen Mittwochabend auf Joshua Kimmich verzichten. Wie der Rekordmeister offiziell bekanntgibt, fehlt der Mittelfeldspieler im Aufgebot gegen die Londoner aufgrund eines Trauerfalls innerhalb der Familie.

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Kimmich ist auch in dieser Saison unter Vincent Kompany unumstritten. Bislang absolvierte der 31-Jährige zehn Pflichtspiele, dabei steuerte er vier Torvorlagen bei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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