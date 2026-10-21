Wegen Trauerfall: Kimmich fällt aus
Der FC Bayern muss im Champions League-Topspiel gegen den FC Arsenal am heutigen Mittwochabend auf Joshua Kimmich verzichten. Wie der Rekordmeister offiziell bekanntgibt, fehlt der Mittelfeldspieler im Aufgebot gegen die Londoner aufgrund eines Trauerfalls innerhalb der Familie.
Wegen eines Trauerfalls im engsten Familienkreis befindet sich Joshua Kimmich heute nicht im Kader für das Spiel gegen Arsenal London. Im Namen der Familie bitten wir darum, ihre Privatsphäre und Trauer zu respektieren und damit von weiteren Recherchen und Berichterstattungen abzusehen.Unter der Anzeige geht's weiterIn tiefer Anteilnahme steht der gesamte FC Bayern an der Seite von Joshua Kimmich.— FC Bayern München (@FCBayern) October 21, 2026
Kimmich ist auch in dieser Saison unter Vincent Kompany unumstritten. Bislang absolvierte der 31-Jährige zehn Pflichtspiele, dabei steuerte er vier Torvorlagen bei.
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