Grünes Licht: Alajbegovic-Treffen enthüllt

Die AS Rom treibt die Bemühungen für Kerim Alajbegovic weiter voran. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, hat sich Vereinsberater Miralem Pjanic mit dem Vater des 18-jährigen Offensivspielers in Rom getroffen und über einen Wechsel zu den Giallorossi gesprochen. Klubbesitzer Dan Friedkin habe zudem grünes Licht für die Verantwortlichen gegeben, um beim Bosnier einen Vorstoß zu wagen.

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Pjanic sei aus dem Treffen mit einem positiven Gefühl gegangen, bis Ende Mai wolle Alajbegovic eine Entscheidung treffen. Bayer Leverkusen holt das Talent in diesem Sommer per Rückkaufklausel für acht Millionen Euro von RB Salzburg zurück. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, dass inzwischen mindestens 25 bis 30 Millionen fällig werden würden.