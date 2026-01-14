Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Transferduell: Funkt Gladbach dem FC dazwischen?

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Dan Neil gibt seinen Mitspielern Anweisungen @Maxppp

Bei Dan Neil vom AFC Sunderland bekommt der 1. FC Köln offenbar Konkurrenz aus der Region. Auch Borussia Mönchengladbach hat die Fühler in Richtung des 24-jährigen Mittelfeldspielers ausgestreckt, berichtet ‚Sky‘, und Kontakt aufgenommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst gestern wurde vom Interesse der Kölner berichtet, die in Neil einen möglichen Ersatz für Eric Martel (23) sehen. Die Verträge beider Spieler laufen im Sommer aus, dementsprechend können die Profis ablösefrei den Verein wechseln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Sunderland
Köln
M'gladbach
Daniel Neil

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Sunderland Logo AFC Sunderland
Köln Logo 1. FC Köln
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Daniel Neil Daniel Neil
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert