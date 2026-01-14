Transferduell: Funkt Gladbach dem FC dazwischen?

Bei Dan Neil vom AFC Sunderland bekommt der 1. FC Köln offenbar Konkurrenz aus der Region. Auch Borussia Mönchengladbach hat die Fühler in Richtung des 24-jährigen Mittelfeldspielers ausgestreckt, berichtet ‚Sky‘, und Kontakt aufgenommen.

Erst gestern wurde vom Interesse der Kölner berichtet, die in Neil einen möglichen Ersatz für Eric Martel (23) sehen. Die Verträge beider Spieler laufen im Sommer aus, dementsprechend können die Profis ablösefrei den Verein wechseln.