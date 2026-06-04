Neue spannende Wechsel-Option für Guirassy

Geht es nach den Präsidentschaftskandidaten von Fenerbahce, wechselt Serhou Guirassy (30) zur kommenden Saison an den Bosporus. Borussia Dortmund wiederum würde den Goalgetter gerne von einem Verbleib überzeugen. Dafür soll ihm sogar ein spielstarker Zehner zur Seite gestellt werden.

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Fakt ist: Für festgeschriebene 35 Millionen Euro darf Guirassy in diesem Sommer zu ausgewählten Topklubs wechseln. Ohnehin bleibt dem BVB nichts anderes übrig, als bei adäquaten Angeboten – die Schmerzgrenze soll 40 Millionen Euro betragen – über einen Verkauf nachzudenken – alles andere wäre schlicht nicht professionell.

Ein potenziell zahlungskräftiger Interessent kommt jetzt aus der Deckung. Laut der ‚Bild‘ beschäftigt sich Champions League-Teilnehmer Aston Villa mit dem Mittelstürmer. Der Tabellenvierte der abgelaufenen Premier League-Spielzeit beobachte die Situation um Guirassy ganz genau.

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Unklar bleibt, inwiefern der Nationalspieler von Guinea (28 Länderspiele) den Schritt nach England reizen würde respektive wie tief die Villans für eine Verpflichtung in die Tasche greifen würden. Ein Guirassy-Wechsel nach Saudi-Arabien sei derweil aktuell nicht wahrscheinlich.