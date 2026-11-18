Nach nur sechs Spielen war für Dino Toppmöller wieder Schluss beim RC Lens. Grund waren nicht die sportlichen Leistungen, sondern Toppmöllers Loyalität zu seinem Co-Trainer, von dem sich der Verein aus seiner Sicht zu Unrecht trennen wollte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Toppmöller jedenfalls befindet sich wieder auf dem Markt – und ist offenbar ein konkretes Thema beim 1. FC Köln. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge ist der ehemalige Frankfurt-Trainer für viele FC-Bosse der Wunschkandidat, sollte René Wagner entlassen werden.

Am Freitag geht es für den Tabellen-15. zum FC Bayern, für Wagners Zukunft entscheidend soll aber voraussichtlich das übernächste Spiel gegen die SV Elversberg (28. November) sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Toppmöller war schon im Sommer ein Thema in Köln, in der Gehaltsfrage kam man aber nicht auf einen Nenner. Laut ‚Sport Bild‘ wäre der 45-Jährige grundsätzlich offen für erneute Gespräche. Neben Toppmöller sei vor allem Christian Eichner (zuletzt Karlsruher SC) eine Option. Weitere Kandidaten sollen Horst Steffen (zuletzt Werder Bremen) und David Hubert (Union Saint-Gilloise) sein.