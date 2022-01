Fürth: Itten-Gastspiel schon wieder beendet

Die Zeit von Cedric Itten (25) bei Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth ist allem Anschein nach schon wieder beendet. Nach Informationen des ‚kicker‘ machen die Glasgow Rangers von einer Rückhol-Klausel im Leihvertrag des Schweizer Torjägers Gebrauch.

Damit endet Ittens Aufenthalt in der Bundesliga schon nach vier Monaten und bleibt damit ein Intermezzo. Als neue Option für die Offensive haben die Fürther zuletzt bereits Afimico Pululu (22) vom FC Basel ins Frankenland gelotst. Weitere Nachbesserungen soll es laut ‚kicker‘ nicht geben.

Itten konnte in der insgesamt harmlosen Offensive des abgeschlagenen Tabellenletzten der Bundesliga (sechs Punkte) nicht die erhoffte Wirkung entfalten. Nur zwei Tore in 16 Einsätzen schoss der Eidgenosse und musste in den vergangenen Wochen zunehmend mit einem Bankplatz Vorlieb nehmen.