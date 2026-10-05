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UEFA U21 Championship Qualification

U21: Frankfurt-Profi nachnominiert

von Fabian Ley
Nnamdi Collins klatscht mit Torschütze Nicoló Tresoldi ab @Maxppp

Nnamdi Collins könnte zeitnah wieder mit dem Adler auf der Brust auflaufen. Der 22-jährige Verteidiger von Eintracht Frankfurt wurde von U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo für das Spiel des deutschen Nachwuchses gegen Georgien am Dienstag (18 Uhr) nachnominiert.

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Der Rechtsfuß nimmt den Platz von Linus Gechter (22/Hertha BSC) ein, der wegen eines grippalen Infekts ausfällt. Collins war zuletzt im November 2025 für die U21 im Einsatz, im September 2025 feierte er unter Julian Nagelsmann sein Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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