Bochum: Rösler über Winter-Transfers

Der VfL Bochum plant keine großen Kader-Veränderungen im anstehenden Transferfenster. Uwe Rösler sagt im Interview mit der ‚WAZ‘, dass er nicht davon ausgeht, dass viel passieren wird. „Wir haben einen guten Kader, der uns berechtigte Hoffnung macht, die Liga zu halten. Es gibt Positionen, die ich noch nicht nennen möchte, wo wir uns punktuell verbessern können. Aber nur, wenn es darstellbar ist.“

Um potenzielle Neuzugänge wie Jozo Stanic (26) realisieren zu können, müsste sich der Zweitligist zunächst von Spielern trennen. „Wenn mir ein Spieler, der zuletzt nicht viel gespielt hat, erklärt, dass er sich verändern möchte, dann suchen wir die beste Lösung. Generell gehen wir aber nicht in das Transferfenster, um Spieler zu verkaufen“, so Rösler. Der 57-Jährige hat Anfang Oktober in Bochum übernommen und den VfL von einem Abstiegskandidaten ins Mittelfeld des Tableaus geführt.