Wolfsburg: Schmadtke hält zu Kohfeldt

Jörg Schmadtke plant beim VfL Wolfsburg ungeachtet der jüngsten Ergebnisse weiterhin mit Florian Kohfeldt als Cheftrainer. „Ich gehe davon aus, dass wir in dieser Konstellation die Klasse halten und in die kommende Saison gehen“, zitiert der ‚kicker‘ den VfL-Manager.

Die 1:6-Klatsche gegen Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende war bereits die 14. Niederlage in 24 Partien unter Kohfeldt. Schmadtke sieht nach vier Pleiten in den zurückliegenden fünf Bundesligapartien vor allem jedoch die Mannschaft in der Pflicht: „Wir brauchen noch Punkte. Ich hoffe, dass die Mannschaft wieder eine Reaktion zeigt und denke auch, dass sie kommen wird.“