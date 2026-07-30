Mit Klausel: Gladbach holt Nationalspieler Hashioka

Borussia Mönchengladbach präsentiert den neunten Transfer des Sommers. Daiki Hashioka (27) wechselt per einjähriger Leihe von Slavia Prag an den Niederrhein.

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Der Bundesligist sichert sich darüber hinaus eine Kaufoption in bislang unbekannter Höhe. Spannend: Da Hashioka zwölffacher japanischer Nationalspieler ist, verfügt er über Erfahrung auf internationaler Ebene.

„Daiki ist ein schneller, kopfballstarker und aggressiver Verteidiger, den man vor allem rechts in der Kette oder als rechten Innenverteidiger einsetzen kann“, so Borussias Sportchef Rouven Schröder, „er bringt auch einiges an Erfahrung mit – und wir sind davon überzeugt, dass er uns schon bald helfen wird.“

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Hashioka selbst freut sich auf seine neue Aufgabe: „„Als mir mein Berater von der Anfrage Borussias erzählt hat, war ich richtig glücklich. Es war mir direkt klar, dass ich das machen will, und ich freue mich sehr auf die Herausforderung in der Bundesliga.“

Die Fohlen reagieren mit der Hashioka-Verpflichtung auf die schwerwiegende Verletzung von Neuzugang Yukhym Konoplya (26). Der Rechtsverteidiger fällt aufgrund eines Innenbandrisses mehrere Wochen aus.