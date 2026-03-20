FC Bayern: Der Stand bei Neuer

Manuel Neuer (39) kehrt eventuell doch früher ins Bayern-Tor zurück. Chefcoach Vincent Kompany wollte einen Einsatz des Schlussmanns in der morgigen Bundesligapartie gegen Union Berlin (15:30 Uhr) nicht ausschließen: „Normalerweise würde Jonas (Urbig, Anm. d. Red) morgen von Beginn an spielen. Aber wir haben heute noch eine Trainingseinheit. Es kommt darauf an, was Manuel im Moment leisten kann und was nicht. Es gibt immer einen Unterschied zwischen Training und Spiel. Wenn Manu nicht spielen kann, wird Jonas spielen.“

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Neuer laborierte zuletzt an einem Muskelfasereinriss, kämpfte sich laut Kompany aber eindrucksvoll zurück. Ob der 124-fache deutsche Nationalspieler seinen auslaufenden Kontrakt an der Säbener Straße nochmal verlängert, steht weiterhin in den Sternen. Sportdirektor Christoph Freund führte aus: „Wir sprechen regelmäßig mit Manu. Er hört derzeit auf seinen Körper, um herauszufinden, ob er das Gefühl hat, noch ein weiteres Jahr auf diesem Niveau spielen zu können. Wir tauschen uns ständig aus, was sehr gut ist. Mal sehen, was der April und der Mai bringen. Entscheidend ist, was ihm sein Bauchgefühl und sein Körper sagen.“