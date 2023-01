Southampton will Orsic holen

Der FC Southampton arbeitet offenbar an der Verpflichtung von Mislav Orsic. Laut dem kroatischen Portal ‚germanijak.hr‘ lehnt Dinamo Zagreb ein erstes Angebot der Saints über sechs Millionen Euro für den 30-jährigen Nationalspieler jedoch ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Gespräche zwischen den Vereinen laufen dem Bericht zufolge allerdings weiter. Für Orsic könnte sich der Traum von der Premier League im fortgeschrittenen Fußballeralter also doch noch erfüllen. Bislang spielte der Flügelstürmer vorrangig in Kroatien, machte während seiner Laufbahn aber auch kurze Abstecher zu Vereinen in Italien, Slowenien, Südkorea und China.

Lese-Tipp

Inter: De Vrij liegt neuer Vertrag vor