Zwei Namen: Barça sucht neuen Keeper

Der FC Barcelona schaut sich auf dem Torhüter-Markt um. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, wird ein neuer Schlussmann gesucht, der noch jung, aber dennoch schon etwas erfahren, mindestens 1,90 Meter groß ist und somit eine hohe Spannweite hat. Der fußballerische Aspekt stehe dagegen nicht so sehr im Fokus wie noch in der Vergangenheit.

Als Optionen für Barça bringt das vereinsnahe Blatt zwei Namen ins Spiel: Giorgi Mamardashvili (24/1,97 Meter) und Joan García (23/1,91 Meter).

Mamardashvili dürfte nicht so leicht zu bekommen sein, unterschrieb er doch erst vor der laufenden Saison beim FC Liverpool. Der FC Valencia kassierte nicht nur 30 Millionen Euro Ablöse, sondern durfte den Georgier sogar eine weitere Saison auf Leihbasis behalten. Im Sommer soll es dann nach Liverpool gehen. Setzt er sich dort aber nicht gegen Alisson (32) durch, könnte Mamardashvili wieder auf den Markt kommen.

An García sind auch Bayer Leverkusen und der FC Arsenal interessiert – das meldete erst am gestrigen Donnerstag ebenfalls die ‚Mundo Deportivo‘. Für festgeschriebene 30 Millionen Euro kann der Schlussmann aus seinem Vertrag bis 2028 bei Espanyol herausgekauft werden.

Aktuelle Besetzung in Ordnung

Besondere Eile herrscht in Barcelona in der Frage nach einem neuen Schlussmann aber nicht. DFB-Keeper Marc-André ter Stegen (32) fehlt zwar seit Monaten verletzt, kehrt aber wohl im Frühsommer nach seinem Patellasehnenriss zurück. Von Iñaki Peña (25) und Wojciech Szczesny (34) wird er in der laufenden Saison zwar nicht gleichwertig, aber ordentlich ersetzt. Beide könnten auch in der kommenden Saison noch im Kader stehen, sodass die Verpflichtung einer potenziellen neuen Nummer eins auch erst 2026 stattfinden könnte.