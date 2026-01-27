Luiz vor erneuter Premier League-Leihe

Juventus Turin hat offenbar einen neuen Leih-Arbeitgeber für Douglas Luiz gefunden. Laut Transfer-Insider Romeo Agresti wechselt der 27-Jährige für den Rest der Saison auf Leihbasis zu Aston Villa. Fabrizio Romano ergänzt, dass sich die Engländer zusätzlich eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler sichern konnten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Luiz steht seit dem Sommer leihweise bei Nottingham Forest unter Vertrag. Die Tricky Trees wird der Brasilianer nun scheinbar vorzeitig verlassen, um sich den Villans anzuschließen. In den vergangenen Tagen wurde zudem über das Interesse des FC Chelsea am Rechtsfuß berichtet. Die Blues dürften jetzt aber leer ausgehen.