Fast fix: Schneiderlin vor Nizza-Wechsel

Morgan Schneiderlin wird in Kürze in seine französische Heimat zurückkehren. „Er sollte am Montag hier ankommen“, bestätigt Julien Fournier, Sportdirektor beim OGC Nizza, gegenüber ‚Europe1‘ die bevorstehende Verpflichtung des Mittelfeldspielers, „er hat den Medizincheck bereits bestanden. Wir warten auf die Unterschrift des FC Everton.“

Schneiderlin steht seit Januar 2017 bei den Toffees unter Vertrag. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft 2021 aus. In der laufenden Saison kommt der ehemalige Spieler von Manchester United auf 18 Pflichtspieleinsätze, in denen er ein Tor vorbereitete.