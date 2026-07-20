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36 Millionen: Durán-Deal durch

von David Hamza
Jhon Durán beim Torabschluss @Maxppp

Benfica Lissabon holt Jhon Durán (22) an Bord. Der portugiesische Rekordmeister leiht den Mittelstürmer für eine Saison von Al Nassr aus. Die Leihgebühr beträgt laut offiziellen Angaben 6,1 Millionen Euro, Teil des Deals ist eine 30 Millionen Euro hohe Kaufoption.

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Durán war vor eineinhalb Jahren für 77 Millionen Euro von Aston Villa nach Saudi-Arabien gewechselt. Es folgten Leihen zu Fenerbahce und Zenit St. Petersburg. In den WM-Kader schaffte es der 17-fache kolumbianische Nationalspieler nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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