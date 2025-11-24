Menü Suche
Bundesliga-Quintett jagt Amaimouni-Echghouyab

Ayoube Amaimouni-Echghouyab sorgt derzeit in der 3. Liga für Aufsehen. Zahlreiche Bundesligisten haben Lunte gerochen.

von Luca Hansen - Quelle: RevierSport | WAZ
Die TSG Hoffenheim macht sich erneut einen Namen als Talentschmiede. Fisnik Asllani (23), Muhammed Damar (21) und Bazoumana Touré (19) sorgen aktuell für Furore, mit Ayoube Amaimouni-Echghouyab steht bereits der nächste Shootingstar in den Startlöchern. Doch Vorsicht ist geboten, fünf Bundesligisten haben die Spur aufgenommen.

Wie ‚RevierSport‘ berichtet, wird der Flügelspieler von Bayer Leverkusen, dem 1. FC Köln, dem Hamburger SV, dem VfL Wolfsburg und dem VfB Stuttgart umgarnt. Der FC Schalke beobachtet den 20-Jährigen laut der ‚WAZ‘ ebenso wie Como 1907 und der FC Brügge. Der Vertrag des Marokkaners läuft am Saisonende aus, weshalb er im Sommer zum Nulltarif zu haben wäre.

In der 3. Liga traf Amaimouni-Echghouyab in 14 Spielen bereits achtmal und legte drei weitere Treffer auf. Die Kraichgauer wollen dem Juwel daher einen Verbleib mithilfe eines Profivertrags schmackhaft machen. Amaimouni-Echghouyab hat also die Qual der Wahl.

