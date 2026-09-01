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Offiziell Bundesliga

Coup perfekt: HSV kauft Vieira

Dass es dem Hamburger SV im vergangenen Sommer gelang, Fábio Vieira per Leihe in die Hansestadt zu holen, war bereits ein Coup. Nochmal größer ist nun der Erfolg, den Spielmacher fest unter Vertrag zu nehmen.

von Lukas Hörster - Quelle: hsv.de
1 min.
Fabio Vieira vor dem HSV-Logo @Maxppp

Fábio Vieira ist nun fester Bestandteil des Hamburger SV. Die Hanseaten verpflichten den 26-Jährigen vom FC Arsenal. Die eisern verhandelte Ablöse beträgt gerade einmal neun Millionen Euro.

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Vieira war vor einem Jahr aufgrund von Perspektivlosigkeit in London per Leihe zum HSV gewechselt und wurde dort zum Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld. Der technisch versierte Linksfuß bindet sich langfristig an den sechsfachen Deutschen Meister.

„Fabio ist ein Fußballkünstler im besten Sinne – ein Spieler, der über herausragende technische Fertigkeiten verfügt und mit seinem Ballgefühl Zuschauer verzaubern kann. Dies hat er in der vergangenen Bundesliga-Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, erklärt Vorständin Sport Kathleen Krüger.

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Vieira selbst sagt über seinen Wechsel: „Ich bin sehr glücklich, wieder hier zu sein. Ich kenne bereits den Club, die Fans und viele meiner Teamkollegen. Da fühlt es sich großartig an, wieder ein Teil davon zu sein. Ich wusste von Anfang an, dass für mich die Möglichkeit bestehen könnte, wieder hierherzukommen. Ich habe gespürt, dass sich der HSV sehr um mich bemüht hat. Jetzt bin ich wieder hier und kann es kaum erwarten, wieder loszulegen.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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