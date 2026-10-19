Bereits im Frühjahr beschäftigte sich der AC Mailand mit Min-jae Kim. Wirklich konkret wurden die Transferbemühungen aber nicht. Möglicherweise ändert sich das in der kommenden Wechselperiode.

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Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, verfolgt Milan die Entwicklung um Kim genau. Demzufolge haben die Rossoneri sogar schon bei Beratern und Vermittlern angefragt. Trainer Rúben Amorim sei ein Bewunderer des schnellen Innenverteidigers.

Der Traditionsklub hat den Beschluss gefasst, im Winter im Abwehrzentrum nachlegen zu wollen. Grund dafür ist die Verletzung von Matteo Gabbia (26), die ihn monatelang zum Zuschauen verdammt.

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Kim ist Plan B

Laut ‚Calciomercato.com‘ ist Gonçalo Inácio (25) von Sporting Lissabon der Wunschkandidat. Aufgrund eines Preisschilds von 40 bis 50 Millionen könnte der portugiesische Nationalspieler aber zu teuer sein. Eine weitere Alternative ist Daniele Ghilardi (23/AS Rom).

Kim, an dem auch der FC Arsenal Interesse bekundet, ist die womöglich günstigere Alternative. Beim FC Bayern ist der 29-Jährige aktuell häufiger gefragt als noch in der Vorsaison. Zwar hat Kim seine Fehleranfälligkeit noch immer nicht abgestellt, Trainer Vincent Kompany vertraut ihm dennoch regelmäßig. Ein Abgang im Winter ist nur denkbar, wenn die Münchner einen geeigneten Ersatz in Aussicht haben.