Derby in Gefahr: Gladbach bangt um zwei Stars

Borussia Mönchengladbach muss im Rheinderby gegen den 1. FC Köln (Sonntag, 15:30 Uhr) möglicherweise auf zwei Leistungsträger verzichten. Wie Trainer Alexander Blessin auf der Pressekonferenz vor der Partie bestätigte, ist der Einsatz Ko Itakura (29) und Tim Kleindienst (31) ein Rennen gegen die Zeit: „Das wird eine Punktlandung. Wir müssen sehen, wie es sich entwickelt, aber ich habe noch Hoffnung.“

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Bei seinem Debüt an der Seitenlinie der Fohlen stehen Blessin zudem Franck Honorat (30/Muskelverletzung), Nicolas Kühn (26/Muskelbündelriss), Jens Castrop (23/Schulterverletzung) und Enzo Leopold (26/Kreuzbandriss) nicht zur Verfügung. Dennoch zeigt sich der 53-Jährige optimistisch: „Wir haben die Chance, mit einem Spiel vieles wiedergutzumachen. Es gibt viele Aspekte, die mich positiv stimmen, ich bin heiß und habe richtig Bock.“