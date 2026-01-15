Menü Suche
Kommentar
Offiziell 2. Bundesliga

Bochum tütet Sobottka-Deal ein

von Tobias Feldhoff
1 min.
Marcel Sobottka ist ein verdienter Spieler bei der Fortuna @Maxppp

Marcel Sobottka heuert beim VfL Bochum an. Der 31-jährige Mittelfeldspieler, der zuletzt vereinslos war und schon länger beim VfL mittrainierte, unterschreibt einen Vertrag bis zum Saisonende. „Es ist ein Privileg, dass ich einen kurzen Weg nach Bochum habe, dass meine Familie immer dabei sein kann, wenn der VfL zuhause spielt. Die rund zweiwöchige Probezeit war sinnvoll und nützlich, um die Mannschaft kennenzulernen“, erklärt Sobottka.

Unter der Anzeige geht's weiter
VfL Bochum 1848
Jetzt auch offiziell: #TachCello 😎🤝
Bei X ansehen

VfL-Cheftrainer Uwe Rösler, unter dem Sobottka schon bei Fortuna Düsseldorf spielte, sagt über den Neuzugang, er habe „seine Fähigkeiten, auch in Sachen Leadership, geschätzt. Seine fußballerischen Qualitäten stehen außer Frage, jetzt geht es für ihn nach der längeren Pause darum, wieder in den Belastungsrhythmus zu kommen. Die bisherigen Schritte dazu, inklusive seiner 80 Minuten im Testspiel, zeigen positive Wirkung.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bochum
Marcel Sobottka

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bochum Logo VfL Bochum 1848
Marcel Sobottka Marcel Sobottka
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert