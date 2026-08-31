Morgen Abflug: Woltemade gibt grünes Licht

Im Transferpoker um Nick Woltemade ist die finale Entscheidung gefallen. Laut Gianluca Di Marzio und Fabrizio Romano hat der 24-Jährige seinen Daumen für einen Wechsel zu Juventus Turin gehoben. Eine Rückkehr in die Bundesliga, über die lange spekuliert worden war, ist damit vom Tisch.

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Die Alte Dame war sich zuvor schon mit Newcastle United einig, das Ja-Wort von Woltemade fehlte aber bislang. Morgen wird sich der deutsche Nationalspieler auf den Weg nach Turin machen, um die Formalitäten für den Deal abzuschließen.

Juve leiht Woltemade ohne Kaufklausel aus, die Leihgebühr beträgt vier bis fünf Millionen Euro. In Newcastle steht der Offensivspieler bis 2031 unter Vertrag. Die Magpies hatten Woltemade vor einem Jahr für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart verpflichtet.