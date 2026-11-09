„Er hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist. Aber ob er aber jemals wieder die Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte? Jetzt bekommt er aber weiterhin Geld“, hatte Uli Hoeneß, Ehrenpräsident beim FC Bayern, im ‚Bayerischen Rundfunk‘ am Wochenende über Jamal Musiala gesagt. Diese und weitere Aussagen des 74-Jährigen sind intern beim FC Bayern dabei alles andere als gut angekommen.

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Die ‚tz‘ berichtet, dass der Auftritt des Patrons „für Kopfschütteln“ gesorgt habe. Der Inhalt sei nachvollziehbar, die Art und Weise jedoch „unnötig“ gewesen, da Hoeneß das Augenmerk wieder einmal auf die Absencen gelegt habe, obwohl Musiala aktuell wegen eines Muskelfaserrisses ausfällt.

Laut ‚Absolut Fussball‘ hat der 23-Jährige seit zwei Monaten keine Probleme mehr mit Absencen, die attestierte neurologische Dysfunktion beeinflusst Musiala aktuell auf dem Platz also nicht. Der deutsche Nationalspieler könne in seinem aktuellen Zustand zurück zu seiner Topform finden, was Hoeneß am Wochenende infrage gestellt hatte.