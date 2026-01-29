Genua verpflichtet Amorim
Mittelfeldspieler Alexsandro Amorim wechselt zum FC Genua. Wie die Ligurier offiziell verkünden, kommt der 20-Jährige vom FC Alverca aus Portugal und erhält bei den Rossoblu einen Vertrag bis 2030.
Genoa CFC @GenoaCFC – 10:07
📝 Genoa CFC comunica di aver concluso con FC Alverca l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Alexsandro Amorim de Freitas. Ha scelto la maglia numero 4.Bei X ansehen
Nato il 18/05/2005 a Fortaleza, Alex è un centrocampista che sa abbinare qualitá a quantità con spirito di sacrificio e appartenenza, valori che representano alla perfezione il Dna genoano. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato autorevolezza, tecnica e visione nel massimo campionato portoghese disputando in questa stagione 21 partite e realizzando 2 gol.
La sua carriera è iniziata in Brasile nelle giovanili del Fortaleza EC dove ha firmato il primo contratto da professionista nel 2022. L’anno seguente ha debuttato in prima squadra in una partita di Coppa del Brasile e, prima di trasferirsi oltre oceano, ha trascorso metà stagione in prestito all’Athletic Club. Nell’estate 2025 passa all’Alverca.
Bem-vindo a Gênova Alex! 🔴🔵
