Kahn mit verrücktem Sané-Vergleich

Ex-Bayer Oliver Kahn sieht bei Leroy Sané großes Talent. Bei der Sendung ‚Triple – der Hagedorn-Fussballtalk‘ von ‚Sky‘ sagte der ehemalige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern: „Ich habe ihm gesagt, wenn ich dein Talent hätte, wäre ich Messi. Da hat er mich immer mit großen Augen angeguckt. Er wusste nicht so richtig, was er sagen soll. Da habe ich gesagt, zeig es doch einfach.“

Sané kam im Sommer 2020 zu den Bayern, ein Jahr später wurde Kahn der Vorstandsvorsitzende. Am großen Talent des mittlerweile 30-Jährigen haben die Münchner nie gezweifelt, doch vollends auf den Platz bringen konnte Sané sein Können nur in unregelmäßigen Abständen. Seit dem vergangenen Sommer spielt der Linksfuß bei Galatasaray.