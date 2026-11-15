Köln verkündet Wagner-Entscheidung

Für Kölns Sportchef Thomas Kessler steht eine Veränderung auf der Trainerbank zum jetzigen Zeitpunkt nicht zur Disposition. Im ‚Geisstalk‘ stärkt er Cheftrainer René Wagner den Rücken: „Ich glaube, es gibt viele Beispiele im deutschen Fußball, wo eine gewisse Konstanz und Ruhe, die bei uns schwierig aufrechtzuerhalten sind, dazu geführt haben, dass Dinge entstanden sind. Ich sehe uns, auch wenn mir da sicherlich der eine oder andere Fan widersprechen würde, grundsätzlich auf einem guten Weg.“

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Kessler führt aus: „Wir brauchen auf diesem Weg logischerweise Punkte. Durch die Punkte bekommst du Vertrauen, dadurch bekommst du auch ein bisschen Ruhe.“ Aktuell belegen die Geißböcke nach neun Spieltagen den enttäuschenden 15. Tabellenplatz, in der Folge steigt der Druck auf Wagner.

„Es gibt Situationen, das habe ich in der letzten Saison erlebt, wenn ich den Eindruck bekomme, dass Kontinuität nicht hilft. Dann sind wir beim 1. FC Köln logischerweise immer handlungsfähig und können eingreifen“, so der 40-jährige Geschäftsführer, „es muss sich keiner Sorgen machen, dass wir nicht in der Lage wären, gegen Dinge anzugehen, wenn ich die Überzeugung habe, dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind.“ Aber dennoch betont er: „In einem Kosmos wie Profifußball, wo wir uns an der Spitze des Profisports bewegen, kann doch keiner irgendwelche Jobgarantien ausgeben.“

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Sollte der 1. FC Köln weiter an René Wagner festhalten? Ja, er bringt den FC wieder in die Erfolgsspur Nein, es braucht einen Trainerwechsel Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Kommenden Wochen werden richtungsweisend

Fakt ist: Bleiben die gewünschten Ergebnisse aus, wird Wagner noch stärker in die Kritik geraten. Am kommenden Freitag (20:30 Uhr) muss man auswärts beim FC Bayern ran, im folgenden Heimspiel gegen die SV Elversberg sollten es dann aber schon drei Punkte sein, damit im Kölner Umfeld ein wenig Ruhe einkehrt.