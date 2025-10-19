Leno: Keine Reue wegen DFB-Entscheidung

Bernd Leno (33) bereut es nicht, dass er im Oktober 2024 eine Nominierung für den DFB-Kader abgelehnt hat, weil er nur als Nummer drei vorgesehen gewesen wäre. „Ich sehe das mittlerweile ganz entspannt und mache mir keinen Druck. Ich werde im März 34, ich habe die Entscheidung bewusst getroffen“, äußert sich Leno bei ‚Sport1‘.

Der Torhüter des FC Fulham erklärt: „Es ist alles sehr respektvoll abgelaufen. Es ist nicht so, dass da ein Wortgefecht war oder was Respektloses vorgefallen ist. Julian Nagelsmann hat auch gesagt, dass keine Tür zu ist. Natürlich ist die Tür nicht weiter aufgegangen.“ Für Deutschland bestritt Leno neun Länderspiele, das letzte 2021. Im Kader stand er letztmals im März 2024. „Natürlich habe ich nie gesagt, dass ich zurücktrete, da wurde mehr medial was gemacht. Ich habe die Entscheidung getroffen und gesagt, dass ich mich mehr auf Fulham konzentriere, als beim DFB mitzufahren und dann auf der Bank oder Tribüne zu sitzen“, so Leno.