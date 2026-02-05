FC Bayern: Boey vor Blitz-Wechsel

Der FC Bayern hat zugestimmt, Sacha Boey kurzfristig noch abzugeben. Wie FT erfuhr, haben sich die Münchner mit Galatasaray auf eine Leihe inklusive Kaufoption geeinigt.

Noch heute absolviert Boey die medizinischen Untersuchungen, morgen schließt das Transferfenster in der Türkei. Bis dahin müssen alle Unterschriften gesetzt sein.

Für Boey ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Vor zwei Jahren war der 25-jährige Rechtsverteidiger für 30 Millionen Euro von Gala nach München gekommen. Dort etablierte er sich aber nie in der Stammelf, sondern machte zuletzt vielmehr durch Disziplinprobleme von sich reden.