Erst kürzlich hatte sich Robert Andrich im Interview mit der ‚Bild‘ offen für einen Verbleib bei Bayer Leverkusen gezeigt: „Solange mich niemand vom Hof jagt oder ich das Gefühl habe, etwas Neues machen zu müssen, werde ich einen Wechsel nicht forcieren“, so der 31-Jährige damals.

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Zehn Tage später scheint es so, als würde der Defensivmann tatsächlich vom Hof gejagt werden. Denn wie der ‚kicker‘ berichtet, wurde Andrich von der Vereinsführung inzwischen ein Wechsel nahegelegt. Die Aussicht auf Spielzeit sei gering, sollen die Verantwortlichen dem 19-fachen deutschen Nationalspieler mitgeteilt haben.

Wechsel ins Ausland möglich

Bei der Werkself hatte Andrich in der vergangenen Saison im Zentrum der Dreierkette gespielt und das Team als Kapitän aufs Feld geführt. Der neue Trainer Carles Martínez setzt eher auf eine Viererkette und hat in seinem System keinen richtigen Platz für den gelernten Sechser Andrich.

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Laut dem Fachmagazin kann sich der Rechtsfuß einen Wechsel ins Ausland nach fünf Jahren unterm Bayer-Kreuz durchaus vorstellen. Eintracht Frankfurt hatte zu Beginn der Transferperiode lose Interesse gezeigt, wirklich konkret wurde es nie.