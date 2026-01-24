Neuer Klub für Adama

Adama Traoré steht unmittelbar vor einem Abschied vom FC Fulham. Laut Matteo Moretto ist der Wechsel des 29-Jährigen zu West Ham United bereits beschlossene Sache. Die Hammers überweisen dem Vernehmen nach eine Ablösesumme von rund drei Millionen Euro für den bulligen Flügelspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Traoré war im Sommer 2023 zu den Cottagers gewechselt, konnte die Erwartungen mit lediglich vier Toren in 79 Pflichtspielen jedoch nur selten erfüllen. In der laufenden Spielzeit stand er nur in einem Premier League-Spiel in der Startelf. Bei West Ham trifft der Spanier nun auf einen alten Bekannten: Unter Trainer Nuno Espírito Santo spielte der Rechtsfuß bei den Wolverhampton Wanderers den besten Fußball seiner bisherigen Karriere.