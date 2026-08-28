Alles klar bei Zetterer

Nach einigem Hin und Her sind die letzten Zweifel ausgeräumt, Michael Zetterer (31) wird sich Leeds United anschließen. ‚Sky‘ berichtet, dass Eintracht Frankfurt fünf Millionen Euro kassiert. Zetterer habe dem Deal zugestimmt und soll einen Vertrag bis 2029 unterschreiben. Noch am heutigen Freitag werde der Medizincheck stattfinden.

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Zetterer ist als Backup für James Trafford (23) vorgesehen, die bisherige Nummer zwei Lucas Perri (28) wechselt zum FC Turin.