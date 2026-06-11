Randal Kolo Muani (27) könnte in der kommenden Spielzeit wieder für Juventus Turin auf Torejagd gehen. Wie die Turiner Sportzeitung ‚Tuttosport‘ berichtet, hat sich der Franzose bereits mit den Bianconeri auf eine Zusammenarbeit verständigt. Paris St. Germain fordert 40 Millionen Euro Ablöse, soll aber bereits Gesprächsbereitschaft signalisiert haben.

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In der Rückrunde der Saison 2024/25 war der Ex-Frankfurter schon einmal für die Alte Dame aktiv. Gerne wäre er in Turin geblieben, schlussendlich zog es den Stürmer aber zu Tottenham Hotspur. Die Leihe erwies sich allerdings als großes Missverständnis. Aktuell spielt Juve auf Zeit, da man zuerst mit einem Verkauf von Jonathan David (26) das nötige Transferbudget erwirtschaften möchte.