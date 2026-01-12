Menü Suche
Kommentar 24
FT-Kurve La Liga

Mbappé sorgt für Spalier-Skandal | Flick wird gefeiert

Kylian Mbappé vergisst seine Manieren. Vor Hansi Flick wird sich verneigt. FT mit der Presseschau zum Wochenstart.

von Luca Hansen
1 min.
PS mit Mbappé und Flick @Maxppp

Schlechter Verlierer

Dem Gewinner nach einem Finale Spalier zu stehen, gehört zum guten Ton im Fußball. Dem Sieger gilt es Respekt zu zollen, ist die Niederlage auch noch so schmerzhaft. Eine Tradition, auf die Real Madrid nach der gestrigen 2:3-Niederlage im Finale des spanischen Supercups gestern Abend gepfiffen hat. Grund dafür ist ein gewisser Kylian Mbappé.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem ‚Onda Cero‘-Journalisten Alfredo Martínez zufolge hielt der 27-jährige Stürmer seine Teamkollegen davon ab, die Katalanen zu beglückwünschen. Die Königlichen haben dagegen laut Martínez ihre ganz eigene Erklärung. Angeblich kam die Anweisung vom spanischen Fußballverband, um den Kameras nicht im Weg zu stehen. Eine Notlüge?

Unschlagbar

Dem FC Barcelona dürfte die verweigerte Geste herzlich egal sein. Erneut konnte man über den Erzrivalen triumphieren und den Supercup einheimsen. Neben der Mannschaft wird vor allem Trainer Hansi Flick gefeiert, der erneut ein Endspiel für sich entscheiden konnte. Acht Siege in acht Endspielen lautet die Bilanz des Übungsleiters.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Flick, der König der Finalspiele“, heißt es daher völlig zu Recht bei der ‚Mundo Deportivo‘. Auch ‚NTV‘ lobt den Deutschen: „Flick verliert als Trainer keine Endspiele.“ Sogar Präsident Joan Laporta schwärmte von Flick und bezeichnete den Ex-Bundestrainer als „meisterhaften“ Trainer. Ob es die Blaugrana auch in der Champions League ins Finale schaffen?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (24)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Real Madrid
Kylian Mbappé
Hansi Flick

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Hansi Flick Hansi Flick
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert