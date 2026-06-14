Hannover will sich beim VfB bedienen

Hannover 96 wildert in der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Wie ‚Sky‘ berichtet, beschäftigen sich die Roten mit einer Verpflichtung von Christopher Olivier. Die konkreten Gespräche laufen bereits, doch auch Rapid Wien zeigt Interesse, den 20-Jährigen in seine österreichische Heimat zu lotsen, und hat bereits das erste Angebot eingereicht.

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Olivier war 2022 aus Österreich in die Jugend des VfB gewechselt, wartet allerdings noch auf seinen ersten Profieinsatz. Für die Zweitvertretung kam der Rechtsverteidiger in der abgelaufenen Drittligasaison jedoch regelmäßig zum Einsatz, im Winter wollte ihn Fortuna Düsseldorf holen. Sein Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2028.