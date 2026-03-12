Schalke arbeitet an Millionen-Deal

Beim FC Schalke 04 läuft die Suche nach einem neuen Hauptsponsor. Vorstandschef Matthias Tillmann erklärt gegenüber der ‚WAZ‘: „Wir sind frühzeitig in den Austausch mit potenziellen Partnern gegangen. Durch den sportlichen Aufschwung und wichtige Impulse aus anderen Bereichen des Vereins hat sich unsere Ausgangslage im Vergleich zu den Vorjahren positiv verändert. Gleichzeitig erschweren die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und die geopolitischen Konflikte die Perspektive vieler Unternehmen. Ich bin dennoch zuversichtlich: Der Suchprozess ist sehr gut vorbereitet, die Gespräche mit Unternehmen, die wir als interessant identifiziert haben, laufen – auch mit der Sun AG.“

Letztere ziert mit ihrem Produkt Sun Minimeal noch bis Saisonende die Trikots der Königsblauen, der auslaufende Vertrag wird nach aktuellem Stand nicht verlängert. Hintergrund: Im Falle des Schalker Aufstiegs hätte das Schweizer Unternehmen sechs statt der bisherigen drei Millionen Euro zahlen müssen. Laut ‚Sky‘ ist eine baldige Sponsoren-Entscheidung bei S04 unwahrscheinlich, da diese maßgeblich davon abhängt, in welcher Liga man in der kommenden Saison spielen wird. Gelingt der Schritt ins Oberhaus, winken den Knappen selbstredend mehr Millionen.