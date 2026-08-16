Laurin Ulrich spielt in der neuen Saison für den SC Paderborn. Der VfB Stuttgart teilt mit, dass der 21-jährige Spielmacher seinen Vertrag am Wasen um ein Jahr bis 2028 verlängert hat und nun zum Bundesligaaufsteiger verliehen wird.

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In Paderborn freut sich Geschäftsführer Sebastian Lange: „Laurin ist ein technisch enorm versierter Spieler, der über eine sehr hohe Spielintelligenz verfügt. Er hat trotz seiner jungen Jahre bereits reichlich Erfahrung in der 2. Bundesliga und in der 3. Liga gesammelt. In der vergangenen Saison hat er in Magdeburg im Mittelfeld zudem eine prägende Rolle eingenommen.“