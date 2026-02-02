Der Deadline Day im Live-Ticker
Es ist schon wieder Deadline Day. FT hält euch per Ticker über alle Wechsel des heutigen Tages auf dem Laufenden. Bis 20 Uhr sind die Märkte in Deutschland, England, Italien und Frankreich geöffnet, um Mitternacht schließt das Fenster in Spanien.
Drittliga-Rekordtransfer bahnt sich an
Der Transfer von Ryan Naderi zu Glasgow Rangers biegt auf die Zielgerade ein. Der Offensivspieler von Hansa Rostock befindet sich laut ‚Sky‘ auf dem Weg nach Schottland, um seinen Medizincheck zu absolvieren. Eine finale Einigung zwischen den Klubs steht noch aus, es ist aber mit einer Ablöse von über drei Millionen Euro zu rechnen – Drittliga-Rekord.
Union: Leite bleibt bis Sommer
Union Berlin kann zumindest bis zum Sommer weiter auf Diogo Leite zurückgreifen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wechselt der Innenverteidiger nicht wie zuvor berichtet zu Lazio Rom. Im Sommer läuft der Vertrag des 27-jährigen Portugiesen an der Alten Försterei aus.
Otele zum Medizincheck
Philip Otele absolviert laut Ben Jacobs aktuell seinen Medizincheck beim Hamburger SV. Die Rothosen leihen den 26-jährigen Flügelspieler für eine Leihgebühr von 1,5 Millionen Euro aus, für den Anschluss wurde eine Kaufoption in Höhe von 4,5 Millionen Euro vereinbart. Zudem hat sich Basel eine Weiterverkaufsbeteiligung von zehn Prozent gesichert.
Juve sichert sich Bayern-Talent
Adin Licina (19) wechselt vom FC Bayern München zu Juventus Turin. Das gibt der Serie A-Klub offiziell bekannt. Der Mittelfeldspieler, der seine gesamte Jugendkarriere beim deutschen Rekordmeister verbracht hatte, ist zunächst für das Next Gen-Team der Alten Dame eingeplant und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.
Ilenikhena in die Wüste
George Ilenikhena könnte zukünftig in der Wüste auflaufen. Laut ‚RMC‘ hat sich Al Ittihad mit der AS Monaco über einen Transfer des Stürmers geeinigt. Die Saudis wollen 33 Millionen Euro für den 19-Jährigen zahlen. Der Linksfuß muss dem Transfer noch zustimmen.
Chelsea verleiht George
Tyrique George (19) steht kurz vor einer Leihe vom FC Chelsea zum FC Everton. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben die Blues dem Linksaußen grünes Licht für den Medizincheck erteilt. Teil des Deals ist eine Kaufoption.
