Der Deadline Day im Live-Ticker

Der Transfer von Ryan Naderi zu Glasgow Rangers biegt auf die Zielgerade ein. Der Offensivspieler von Hansa Rostock befindet sich laut ‚Sky‘ auf dem Weg nach Schottland, um seinen Medizincheck zu absolvieren. Eine finale Einigung zwischen den Klubs steht noch aus, es ist aber mit einer Ablöse von über drei Millionen Euro zu rechnen – Drittliga-Rekord.