FCN holt Fischer an Bord

Der 1. FC Nürnberg hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Vom Drittligisten Türkgücü München wechselt Kilian Fischer zu den Franken. Zu den Vertragsmodalitäten macht der FCN keine Angaben. Dem Vernehmen nach wird eine Ablöse von 100.000 Euro fällig.

Fischer war 2019 von 1860 München zu Türkgücü gewechselt und zählte dort in der abgelaufenen Saison zum Stammpersonal. In 41 Pflichtspielen kommt der 20-jährige Defensivallrounder auf sieben direkte Torvorlagen. „Er ist aggressiv und ballsicher. Hinzu kommt sein ausgeprägter Offensivdrang. Er gehört zu den jungen Spielern der 3. Liga, die in der laufenden Saison mit konstant guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben“, schwärmt Club-Sportvorstand Dieter Hecking.