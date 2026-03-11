Bayern-Schock: Urbig fällt aus

Der FC Bayern muss im Tor erneut umplanen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird Ersatzkeeper Jonas Urbig nach seinem Zusammenprall im Spiel gegen Atalanta Bergamo (6:1) mit einer Kopfverletzung mindestens acht bis zehn Tage ausfallen. Im Bundesliga-Topspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen und auch im Rückspiel gegen Atalanta Bergamo am kommenden Mittwoch (21 Uhr) wird voraussichtlich Routinier Sven Ulreich im Tor des Rekordmeisters stehen.

Urbig war in der letzten Aktion des Champions League-Achtelfinalhinspiels mit Nikola Krstovic zusammengeprallt und musste gestützt von zwei Betreuern das Feld verlassen. Der 22-Jährige litt in der Folge unter Sehstörungen und wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterung behandelt. Stammkeeper Manuel Neuer fällt weiter mit einem Muskelfaserriss aus.