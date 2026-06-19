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Bundesliga

BVB: Bundesliga-Interesse an Campbell

von Julian Jasch - Quelle: Ruhr Nachrichten
Cole Campbell hört Musik @Maxppp

Cole Campbell (20) weckt anscheinend auch innerhalb Deutschlands Begehrlichkeiten. Namentlich nicht genannte Vereine aus der Bundesliga und der zweiten Liga haben den Flügelstürmer von Borussia Dortmund auf dem Schirm, berichten die ‚Ruhr Nachrichten‘. Außerdem soll es in Österreich und den Niederlanden einen Markt für den US-Amerikaner geben.

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Zuletzt sickerte schon durch, dass Celtic Glasgow die Fühler nach Campbell ausgestreckt hat. Nach einer wenig erfolgreichen Leihe zur TSG Hoffenheim planen die Dortmunder jetzt einen Verkauf des vertraglich bis 2028 gebundenen Linksfußes. In dem Zuge wollen sich die Schwarz-Gelben laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ eine Rückkaufoption oder Weiterverkaufsbeteiligung sichern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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