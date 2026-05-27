Medien: BVB bietet 20 Millionen für Potulski

Beim FSV Mainz 05 zählte Kacper Potulski zu den Shootingstars der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Folgerichtig wurde der vielversprechende Innenverteidiger trotz seines zarten Alters von 18 Jahren dieser Tage erstmals für den Kader der polnischen A-Nationalmannschaft nominiert. Potulskis großes Potenzial ist auch Borussia Dortmund nicht entgangen.

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In Polen heißt es, dass die Schwarz-Gelben in Mainz bereits mit einer konkreten Offerte vorstellig wurden. Laut einem Bericht von ‚Przeglad Sportowy Onet‘ hat der BVB ein Angebot in Höhe von 20 Millionen Euro abgegeben. Mainz habe dieses abgelehnt und fordere eine höhere Summe für das Defensivjuwel, das im Sommer 2023 aus der Jugend von Legia Warschau an den Bruchweg gekommen war.

Potulskis Vertrag bei den 05ern läuft noch bis 2028 und beinhaltet dem Vernehmen nach keine Ausstiegsklausel. Unter anderem auch Bayer Leverkusen soll Interesse am 1,95 Meter großen Rechtsfuß bekunden. Inwieweit die Dortmunder die Personalie weiter verfolgen, bleibt abzuwarten. Schließlich hat der BVB mit der Verpflichtung des 19-jährigen Joane Gadou von RB Salzburg bereits einen Abwehr-Deal im Bereich der 20 Millionen Euro eingetütet.