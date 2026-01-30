Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Neuer Leihklub für Bayers Stepanov

von Julian Jasch - Quelle: fcn.de | Sky
1 min.
Artem Stepanov beim Training am Valznerweiher @Maxppp

Artem Stepanov (18) spielt die Saison erwartungsgemäß nicht beim 1. FC Nürnberg zu Ende. Der Zweitligist bestätigt offiziell, dass die eigentlich bis zum Sommer vereinbarte Leihe des Mittelstürmers vorzeitig abgebrochen wurde. In 14 Einsätzen markierte der Rechtsfuß lediglich einen Treffer für die Franken.

Unter der Anzeige geht's weiter
1. FC Nürnberg
ℹ Artem #Stepanov kehrt zu @bayer04fussball zurück.

Danke für alles und viel Erfolg für deine Zukunft, Artem! 🙌

Zur Meldung 👉

#fcn
Bei X ansehen

Stepanov kehrt allerdings nicht zu Bayer Leverkusen zurück. ‚Sky‘ zufolge verleiht der Bundesligist den ukrainischen U21-Nationalspieler stattdessen direkt an den niederländischen Erstligisten FC Utrecht weiter. Das ebenfalls interessierte Preußen Münster geht entsprechend leer aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Eredivisie
2. Bundesliga
FC Bayern
Nürnberg
Utrecht
Artem Stepanov

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Eredivisie Eredivisie
2. Bundesliga 2. Bundesliga
FC Bayern Logo FC Bayern München
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Utrecht Logo FC Utrecht
Artem Stepanov Artem Stepanov
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert