Neuer Leihklub für Bayers Stepanov

Artem Stepanov (18) spielt die Saison erwartungsgemäß nicht beim 1. FC Nürnberg zu Ende. Der Zweitligist bestätigt offiziell, dass die eigentlich bis zum Sommer vereinbarte Leihe des Mittelstürmers vorzeitig abgebrochen wurde. In 14 Einsätzen markierte der Rechtsfuß lediglich einen Treffer für die Franken.

Stepanov kehrt allerdings nicht zu Bayer Leverkusen zurück. ‚Sky‘ zufolge verleiht der Bundesligist den ukrainischen U21-Nationalspieler stattdessen direkt an den niederländischen Erstligisten FC Utrecht weiter. Das ebenfalls interessierte Preußen Münster geht entsprechend leer aus.