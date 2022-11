Champions League-Achtelfinale: So stehen die Chancen der Bundesligisten

Kurz bevor die Fußball-Welt in die WM-Pause geht, verrät die UEFA den Fans, worauf sie sich nach dem Turnier in Katar freuen können. Denn im Rahmen der heutigen Auslosung wurden die Achtelfinal-Begegnungen der Champions League bestimmt. Vor allem Anhänger der deutschen Teams können sich auf Fußball-Feste gegen starke Gegner freuen. FT bewertet die Chancen der Bundesligisten aufs Weiterkommen.

FC Bayern - Paris St. Germain

„Sie sind wohl so etwas wie unser Schicksal“, lachte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn nach der Auslosung (zitiert via ‚Canal+‘). Keine falsche Analyse, schließlich trafen die Münchner schon 2020 und 2021 auf PSG. Nach dem ersten Duell stand der Champions League-Sieg, nach dem zweiten das Viertelfinal-Aus.

Die Bayern sind nun auf Revanche aus, doch die Aufgabe gegen die Pariser ist eine denkbar schwere. Denn die Mannschaft von Christophe Galtier ist in dieser nach wie vor ungeschlagen – nur Benfica Lissabon ist dieses Kunststück ebenfalls gelungen. Das kommt nicht von Ungefähr: Internen Querelen zum Trotz zeigt sich das Startrio Lionel Messi (zwölf Tore, 14 Assists), Kylian Mbappé (18 Tore, fünf Vorlagen) und Neymar (15 Tore, zwölf Vorlagen) in absoluter Topform.

Der Wintertransfermarkt wird jedoch ein richtungsweisender Monat für die Pariser sein. Auf der einen Seite könnte der reiche Scheichklub neue Verstärkungen verpflichten (von den Bayern wird das nicht erwartet), auf der anderen Seite könnten die internen Streitigkeiten um den angeblich unzufriedenen Mbappé eskalieren. Sollte das Starensemble als Team nicht zusammenhalten, würde das die Chancen aufs Weiterkommen klar in Richtung FC Bayern kippen. Sollten sich die Einzelkönner zusammenreißen, stehen die Chancen aktuell „50:50“, wie es auch Kahn formulierte.

Eintracht Frankfurt - SSC Neapel

Rein vom Namen her hätte die Eintracht härtere Gegner erwischen können, doch in ihrer aktuellen Form ist die SSC Neapel eine der besten Mannschaften Europas. In der Liga ist das Team noch ungeschlagen und mit sechs Punkten Vorsprung auf den AC Mailand klarer Tabellenführer. Victor Osimhen führt mit acht Treffern die Torjägerliste der Serie A an und Khvicha Kvaratskhelia ist eine der Offenbarungen der Saison.

Auch international funktioniert die Mannschaft von Luciano Spalletti blendend, wie beispielsweise das 4:1 gegen den FC Liverpool oder das 6:1 gegen Ajax Amsterdam zeigen. Wenn Napoli nur ansatzweise seine Form über die WM hinweg konservieren kann, stehen die Frankfurter vor einer harten Aufgabe. Tendenz: Achtelfinal-Aus für die Eintracht.

Borussia Dortmund - FC Chelsea

Das Duell zweier Wundertüten. Borussia Dortmund fand zuletzt zwar besser in Form, zeigt sich in dieser Saison aber inkonstant. Chancenlos und defensiv anfällig gegen Union Berlin, dann stabil gegen Manchester City. Ähnlich Chelsea: Ein 3:0-Sieg gegen den AC Mailand, eine 1:4-Niederlage gegen Brighton & Hove Albion.

Aufgrund ihrer weitaus größeren finanziellen Möglichkeiten gehen die Blues natürlich favorisiert ins Achtelfinale, chancenlos ist der BVB aber bei weitem nicht. Am Ende könnte die Tagesform entscheiden.

RB Leipzig - Manchester City

Im Dezember des vergangenen Jahres gewann RB Leipzig mit 2:1 gegen die Skyblues. Dass den Sachsen dieses Kunststück noch einmal gelingen wird, ist unwahrscheinlich. Die Mannschaft von Pep Guardiola ist die potenziell beste Mannschaft der Welt und hat den zurzeit potenziell besten Stürmer der Welt.

Die Favoritenrolle ist vor dem Achtelfinal-Duell der beiden Klubs klar verteilt. Ein Weiterkommen der Elf von Trainer Marco Rose wäre eine Sensation.